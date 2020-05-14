В Бишкек из Японии и Кореи вернулись граждане Кыргызстана

Сегодня, 14 мая, в Бишкек вернулись 43 граждан Кыргызстана вернулись из Японии и Кореи. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, данный вопрос был проработан во исполнение поручения Президента КР в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызской Республики из иностранных государств на фоне приостановления международного авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

"В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) в одно из медицинских учреждений страны.

Работа по поиску возможных маршрутов возвращения граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах в Кыргызстан продолжается", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.