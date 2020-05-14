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В Бишкек из Японии и Кореи вернулись граждане Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 14 мая, в Бишкек вернулись 43 граждан Кыргызстана вернулись из Японии и Кореи. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным ведомства, данный вопрос был проработан во исполнение поручения Президента КР в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызской Республики из иностранных государств на фоне приостановления международного авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

"В настоящее время все прибывшие в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) в одно из медицинских учреждений страны.

Работа по поиску возможных маршрутов возвращения граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах в Кыргызстан продолжается", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/388060
Теги:
Южная Корея, Япония, Кыргызстан, коронавирус
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