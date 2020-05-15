Мэр Бишкека признал, что был подотчетен коменданту

Бишкекский градоначальник Азиз Суракматов рассказал "Вечернему Бишкеку" о своих взаимоотношениях с комендантом столицы в период днйствия режима чрезвычайного положения.

- Важный период в многовековой истории нашего города: с 25 марта до 10 мая действовал режим чрезвычайного положения. Какие-либо конфликты у вас как у мэра Бишкека были в этот период с комендантом города, заместителем министра внутренних дел Алмазбеком Орозалиевым? – поинтересовалcя "ВБ".

- Комендант - это особо назначенное лицо, которое руководило городом в период ЧП, мэрия была ему подотчетна. Первые дни были очень трудными, были совещания, обсуждения, которые бывают в период действия чрезвычайного положения, но конфликтов у меня с комендантом столицы не было. От имени горожан и мэрии Бишкека хочу еще раз выразить благодарность коменданту города Бишкек Орозалиеву Алмазбеку Кыдырмаевичу за его работу в период действия режима чрезвычайного положения. Комендатура четко справилась с поставленными задачами по соблюдению режима чрезвычайной ситуации, общественного порядка и работе по предотвращению возможного массового распространения коронавируса, - сказал мэр.

- В нынешней ситуации очень важно соблюдение санитарных правил. Ваши рекомендации?

- В условиях возобновления экономической деятельности всем, работающим на территории города Бишкек, необходимо строго соблюдать санитарные правила. В первую очередь это - ношение масок, в том числе на улицах, дезинфекция рук и соблюдение санитарной дистанции в общественных местах не менее 2 метров.

Полностью интервью Азиза Суракматова читайте в газете "Вечерний Бишкек" за пятницу, 15 мая.