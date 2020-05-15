Из Германии с круизного лайнера "Sea Chefs" вернулись кыргызстанцы

Накануне, 14 мая, из города Франкфурт-на-Майне в город Бишкек прибыл чартерный рейс германской авиакомпании "Condor Airlines" с 59-ю гражданами Кыргызской Республики на борту. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Этот рейс был организован компанией "TUI CRUISES" в целях возвращения 48 граждан Кыргызской Республики, ранее осуществляющих трудовую деятельность на круизном лайнере "Sea Chefs", а также 11 приобретших авиабилеты граждан Кыргызской Республики, пребывающих в Федеративной Республике Германия.

В настоящее время все прибывшие граждане в установленном порядке помещены под наблюдение (обсервацию) в одно из медицинских учреждений Кыргызской Республики.

Проводимая работа во исполнение поручения президента Кыргызской Республики по возвращению граждан Кыргызской Республики из-за рубежа, в связи с приостановлением международного пассажирского авиасообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире COVID-19, продолжается.