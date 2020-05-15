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Из-за длительных каникул учебный год в КР закончится 30 мая

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- Оксана Гут
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Учебный 2019/2020 год в школах Кыргызстана завершится 30 мая. Об этом 15 мая на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.

Она отметила, что на это есть несколько причин. В том числе, длительные весенние каникулы.

"В связи с пандемией коронавируса у школьников были удлиненные каникулы. Также праздничные дни в мае. Ученики, обучаясь дистанционно, должны освоить полноценную программу, выполнить итоговые работы. А учителя должны подвести итоги учебного года, провести педсоветы. На все это нужно дополнительное время", - объяснила Джусупбекова.

Кроме этого, она напомнила, что для школьников отменяются переводные экзамены. То есть перейти из класса в класс можно будет по результатам контрольных работ, проведенных в четверти.


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URL: https://www.vb.kg/388071
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, Последний звонок
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