Кыргызская диаспора в Воронеже помогла соотечественникам

Кыргызская диаспора в Воронежской области взяла под свою опеку находящихся здесь соотечественников, оказавшихся в связи с пандемией коронавируса в сложной ситуации. В числе тех, кто охвачен такой заботой, - студенты из КР, обучающиеся в вузах на территории этого российского региона.

Как рассказал почетный консул КР в Воронежской области Талантбек Намазбеков, совместно с правлением Региональной общественной организации "Мурас" и руководителями землячеств были определены нуждающиеся в помощи сограждане, места их нахождения. А следом на средства, собранные самим диаспоральным сообществом, приобретены и распределены среди таких людей продуктовые наборы. В их составе – картошка, лук, тушенка, гречка, макароны, сахар, растительное масло.

Всего, по словам Намазбекова, к сегодняшнему дню такая помощь оказана уже почти 200 соотечественникам. Большинство из них – молодые люди, обучающиеся в Воронежском государственном аграрном унисерситете, Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, других здешних учебных заведениях. Все эти юноши и девушки, числом свыше 150 человек, как и трудовые мигранты из КР, в связи закрытием границ по причине пандемии сейчас не могут вернуться на родину.

К счастью, заболевших коронавирусом среди них нет. Но им требуется материальная поддержка, оказание которой, по словам почетного консула, продолжится.

"Мы сразу же призвали граждан Кыргызстана в Воронежской области к неукоснительному соблюдению требований, установленных на территории региона в связи с распространением коронавируса. И проводим необходимую информационно-разъяснительную работу на эту тему. Все возникающие вопросы оперативно рассматриваются на правлении организации "Мурас", на собраниях землячеств. О принятых решениях и предпринимаемых действиях информируемых местные власти, с которыми у нас налажено тесное сотрудничество", - рассказал Талантбек Намазбеков.