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Как пройдут выпускные экзамены в школах? - Рассказали в Минобразования

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- Екатерина Улитина
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Выпускники школ 2020 года не будут сдавать государственные аттестационные экзамены. Оценки выставят члены специальные комиссии на основании общей информации о каждом ученике. Об этом сегодня, 15 мая, на брифинге заявила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

Выпускники школ проходят государственную аттестацию по четырем предметам.

- Каждый директор издаст приказ о создании предметных комиссий по каждому предмету. Классный руководитель и учитель-предметник должны собрать информацию о каждом ученике. Эта информация включает в себя годовые и четвертные отметки, данные об участии в олимпиадах, работа над проектами и так далее. Исходя из общих достижений комиссия ставит отметку. В этот же день классный руководитель должен известить ученика о его оценке, - рассказала Надира Джусупбекова.

В случае если ученик не согласен с оценкой комиссии, он может подать оспорить ее в апелляционной комиссии. По словам замминистра образования, члены апелляционной комиссии также изучат информацию об ученике, поговорят с классным руководителем и учителем-предметником.

Напомним, учебные заведения Кыргызстана вынуждено перешли на дистанционный формат работы в связи с мерами, которые принимает правительство для недопущения распространения коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/388073
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан, экзамен
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