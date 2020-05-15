В Кыргызстане 1014 женщин получат звание "Мать-героиня"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы "О награждении многодетных матерей республики орденом "Баатыр эне" и "О награждении многодетных матерей республики медалью "Эне данкы".

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики постановляется наградить орденом "Баатыр эне" 1014 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и медалью "Эне данкы" 519 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей.

Указы вступают в силу со дня подписания.