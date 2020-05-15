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Штормовое предупреждение! По Кыргызстану до 20 мая дожди и грозы

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- Оксана Гут
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В период с 14 по 17 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровней воды. Пресс-служба МЧС КР, со ссылкой на прогноз погоды от Кыргызгидромета, распространила штормовое предупреждение.

Прогноз погоды по Чуйской, Таласской областям на 16-20 мая

16 мая ночью без осадков.

16 мая днем и 17 мая на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

18 мая ночью в горных районах Чуйской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Таласской области без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

19 мая на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки.

20 мая на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской области временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ночью в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки.

Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз по городу Бишкек на 16-20 мая

16 мая ночью и в первой половине дня без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.

17 мая временами дожди, грозы.

18 мая и 19 мая ночью без осадков. 19 мая днем и 20 мая временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, 16 мая днем с усилением до 14 м/с.

Прогноз погоды по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 16-20 мая

16 мая ночью на большей части территории Баткенской области, в горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской областей без осадков. 16 мая днем на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

17 мая ночью на большей части территории Ошской, Джалал-Абадской областей, в отдельных районах Баткенской области временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. 17 мая днем на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской областей временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

18 мая ночью без осадков. Днем на большей части территории Баткенской области дожди, грозы, в отдельных районах осадки интенсивные. В отдельных районах Ошской области, в предгорных и горных районах Джалал-Абадской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В долинной зоне Джалал-Абадской области без осадков.

19 - 20 мая ночью и утром на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах ожидается интенсивные осадки.

20 мая днем на большей части территории Джалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской областей временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 16-20 мая

16-17 мая на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах осадки интенсивные.

18-19 мая в отдельных районах временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

20 мая на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата на 16-20 мая

16-17 мая и 18 мая ночью временами дожди, грозы.

18 мая днем и 19 мая ночью без осадков.

19 мая днем в городе Чолпон-ата без осадков, в городе Каракол возможен дождь, гроза. 20 мая временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, 16-17 мая с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области на 16-20 мая

16 мая ночью в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 16 мая днем и 17 мая на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

18-19 мая в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 20 мая на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 21-22 мая

21 мая ночью в отдельных районах Иссык-Кульской области, в горных районах Чуйской области, 21 мая днем и 22 мая в горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Повышение температуры воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/388079
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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