Экс-спикер Мукар Чолпонбаев заболел COVID-19. Он в тяжелом состоянии

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу 5 мая 2020 года поступил общественный деятель, экс-спикер ЖК КР Мукар Чолпонбаев с диагнозом: коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, у экс-спикера тяжелое состояние.

"В связи с ухудшением состояние здоровья, 12 мая был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии РКИБ. На сегодняшний день пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние оценивается как тяжелое", - сообщает штаб.