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Экс-спикер Мукар Чолпонбаев заболел COVID-19. Он в тяжелом состоянии

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- Бакыт Басарбек
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В Республиканскую клиническую инфекционную больницу 5 мая 2020 года поступил общественный деятель, экс-спикер ЖК КР Мукар Чолпонбаев с диагнозом: коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, у экс-спикера тяжелое состояние.

"В связи с ухудшением состояние здоровья, 12 мая был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии РКИБ. На сегодняшний день пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние оценивается как тяжелое", - сообщает штаб.


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URL: https://www.vb.kg/388085
Теги:
спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, коронавирус
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