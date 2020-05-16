Бизнесмены КР смогут предложить свои инициативы для ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе запущен конкурс евразийских бизнес-инициатив, Участвовать в нем Евразийская экономическая комиссия призвала предпринимателей всех стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Как сообщили в ЕЭК, соответствующее соглашение при поддержке промышленного и агропромышленного блока этой комиссии подписали Евразийский банк развития, АО "Российский экспортный центр" и организационный комитет конкурса "Регионы – устойчивое развитие", участниками которого являются ПАО "Сбербанк"и АО "Россельхозбанк". Намечено провести международный отбор инвестиционных проектов (бизнес-инициатив) в рамках евразийского конкурса "Интеграция".

По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, речь идет о финансовой и другой поддержке инвестиционных проектов с интеграционным эффектом в этих государствах, о помощи предпринимателям в кооперации и масштабировании бизнеса, выходе на новые рынки.

"Сотрудничество при реализации инвестпроектов в наших странах открывает путь к широким возможностям как для промышленной и научно-технической кооперации, так и для увеличения взаимных прямых и долговых инвестиций", - подчеркнул министр. И рассказал, что такие проекты будут отбираться ежегодно и рассматриваться в рамках развития нескольких крупных интеграционных направлений. Это промышленность и АПК, транспорт и логистика, экология, туризм и культура, здравоохранение и медицина, инновации и цифровизация, инфраструктура.

Уже через два года организаторы планируют выйти на рассмотрение не менее 400 инвестиционных проектов в год. И надеются, что не менее 40 из них получат одобрение на финансирование со стороны банков. Ожидается, что ежегодный объем такой финасовой поддержки составит составит не менее 4 миллиардов рублей в год.

"Под "инвестиционным проектом с интеграционным эффектом" в рамках евразийского конкурса "Интеграция" понимается проект в форме создания новых производственных и промышленных объектов, экономически устойчивых бизнес-моделей в реальном секторе экономики. Они позволят в будущем достигнуть самоокупаемости, финансовой устойчивости через получение дохода от собственной деятельности, инициируемый заявителем на территории одного из государств ЕАЭС при финансовом, технологическом, производственном партнерстве с юридическими лицами других стран Союза", - пояснили в ЕЭК.

Подобные инициативы интеграционного характера уже не впервые предпринимаются в рамках ЕАЭС. Успешно участвует в них и Кыргызстан. Так, его проект "E-Agro-Map – проект по производству электронных сельскохозяйственных карт" занял второе место в международном конкурсе инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" в 2019 году .

"E-Agro-Map – это электронные сельскохозяйственные карты фермера, позволяющие определить границы полей, оценить возможности посадки 33 сельхозкультур, установить связи с перерабатывающими и торговыми компаниями", - проинформировали в ЕЭК. Итоги конкурса были подведены на Международном форуме "Евразийская неделя", проходившем 25 - 27 сентября прошлого года в Бишкеке.