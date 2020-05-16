"В Узбекистане учли почти все ошибки Кыргызстана"

Судьба реформатора счастливой не бывает"- сказал в одном из многочисленных покаятельных интервью М. Горбачев. Однако Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прекрасная зная об этом, не стал вести перманентную политику своего предшественника Ислама Каримова.

Технократические реформы, которые начал президент Узбекистана, рассчитаны главным образом на эффективность принятия решений компетентными и опытными профессионалами, а не от результатов рейтинга непросвещенных мнений. Ему удается объединять политическую борьбу для принятия политических решений и технократическую модель политического курса.

В современных условиях вероятность успеха таких реформ оказывается высокорискованной. Как говорит экономист Дэни Родрик: " На одного Ли Куан Ю приходится десятки Мобуту."

На постсоветском пространстве можно наблюдать различные случаи соотношения политической борьбы и политического курса.

Противостояние президента с политическими оппонентами или с органами законодательной власти тормозит, а зачастую и препятствует успешному проведению политического курса. Технократическая модель на начальном этапе дает ощутимые результаты, но в последующем транзите власти подобный курс зачастую заходит в тупик, что мы наблюдаем в некоторых странах СНГ.

К примеру, в Грузии после прихода к власти Михаила Саакашвили были начаты обширные реформы, но они затормозились еще при нем, а после смены власти и вовсе остановились. Политический курс украинских властей вот уже более 20 лет постоянно оказывался заложником политической борьбы. В Кыргызстане все три бывших президента: Акаев, Бакиев, Атамбаев оказались жертвами разновекторности политической борьбы и политического курса.

Возникает вопрос, зачем президент Мирзиеев вместо таргетирования своего политического реноме берет на себя благородный риск. Кемаль Ататурк в свое время тоже пошёл на очень архисложные, рискованные реформы и добился исторических результатов, но это было другое время, другая геополитическая карта. Сегодняшний геополитический замес настолько закручен в хитросплетениях нефтяных котировок, фондовых индексов и ставок рефинансирования, что вся внутренняя политика государств порой теряет смысл суверенности.

Бюрократические структуры Узбекистана, как и у всех постсоветских стран, не рассчитаны для реализации задач рыночной экономики, но становятся весьма сильными, когда дело касается соблюдения их собственных интересов.

В этих условиях политическая воля Мирзиеева становится важным двигателем политического курса. Поэтому президент подключает специалистов, которые могут провести необходимые реформы и обеспечить устойчивое развитие страны. Глава Узбекистана благодаря своему заслуженному авторитету государственника сегодня имеет возможность оградить "команду реформаторов" от воздействия негативных мнений политических партий и предоставляя некоторую свободу маневра, он всегда сохраняет за собой возможность оценивать итоги их работы.

Важное отличие реформ Мирзиеева - это перманентный переход от технократического управления государством к менеджерскому управлению корпорацией. В этом случае исключаются риски потери контроля менеджмента, которые в условиях государственного управления весьма возможны.

Ярким примером того, как успешные технократы бросают вызов своим политическим нанимателям, могут послужить противостояния экс-президентов Кыргызстана Акаева с Бакиевым или Бакиева с Атамбаевым.

Получается, что у управленца-технократа всегда есть возможность перейти на сторону противников своего политического лидера. Поэтому президенты постсоветских стран вынуждены выбирать между лояльностью и компетентностью. Успешные технократы-реформаторы могут создать больше рисков для своих нанимателей, чем неуспешные. Успешные создают риски краткосрочные, неуспешные – долгосрочные.

Так сложилась судьба, что Кыргызстан первая в центральной Азии страна, начавшая тяжёлый путь демократических реформ, но как говорится: "А воз и ныне там". Поэтому наблюдая за реформами в Узбекистане мы видим, что там учтены почти все наши ошибки. Вот уже четвёртый год узбекские реформы проводятся системно, поэтапно, скоординировано и взаимосвязано.

О результатах реформ можно судить по всем макроэкономическим социальным и международным показателям 2019 года. Остается только стабилизировать этот рост и гармонизировать внутригосударственные процессы с геополитическими вызовами.

Автор политолог Бакыт Бакетаев