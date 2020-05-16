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Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем матери

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- Бакыт Басарбек
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Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем матери:

"Дорогие матери! От всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником - Днем матери!

Наш народ испокон веков отличался уважительным и бережным отношением к Матери, ее священному образу.

Высока роль матерей в сегодняшней жизни и будущей судьбе страны. Мать - символ жизни, святости, тепла и любви.

Духовные ценности молодежи, их любовь к Родине, чувство патриотизма формируются материнским теплом и заботой.

Каждый ребенок впитывает с молоком матери высокие чувства любви к Родине. Ответственность перед своей страной начинается с любви к матери.

Защита здоровья матерей и детей, их социальная поддержка - являются приоритетными направлениями государственной политики.

Уважаемые матери, выражаю благодарность вам, воспитывающим достойное поколение молодых граждан, призванных определять будущее нашего общества и государства. Поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!"


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URL: https://www.vb.kg/388095
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, поздравление
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