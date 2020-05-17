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Боронов: Мы направили дополнительные силы в город Нарын

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- Бакыт Басарбек
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Найти лиц с COVID-19 среди населения – это важная задача. Не менее важно усилить работу по контактным лицам заболевших граждан. Такую задачу поставил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов на очередном заседании Республиканского оперативного штаба.

"Как только у гражданина подтверждается наличие вируса, мы должны оперативно направить необходимые силы на установление всех контактных лиц. Очевидно, что медицинские работники и каждый из нас устал. Но, сейчас не время расслабляться. Одно упущение, и мы вновь можем вернуться к началу нашей работы. До сегодняшнего дня каждый государственный орган работал в полную силу, прошу вас продолжать работу в прежнем русле", - сказал Кубатбек Боронов.

Он также подчеркнул, что необходимо усилить контроль в очаговых регионах страны.

"Мы направили дополнительные силы в город Нарын. Речь идет о пяти мобильных бригадах. В случае нехватки медикаментов уведомляйте нас сразу. Благо, на сегодня лекарственных препаратов достаточно и по мере необходимости мы будем их направлять в нужный регион. Нельзя забывать о необходимости проведения разъяснительной работы среди населения. Пусть каждый знает, что въезд в регионы существенно ограничен, особенно в город Бишкек. В столицу могут въехать только те, кто задействован на объектах, работа которых разрешена. Это, безусловно, временная мера, принятая ради обеспечения безопасного будущего каждого из нас", - заметил первый вице-премьер-министр.

Кубатбек Боронов напомнил, что сейчас ведется работа по возвращению соотечественников домой и необходимо четко отработать алгоритм расселения прибывающих граждан.

"Вместе с тем, подтверждены четыре случая COVID-19 у сотрудников службы исполнения наказаний, которые уже госпитализированы. Следует отработать план работы личного состава так, чтобы минимизировать контакт с осужденными. Вместе с тем, работа по выявлению всех контактных лиц должна быть продолжена", - отметил он.

Первый вице-премьер-министр поручил соответствующим государственным органам обновить алгоритм въезда грузовых автомашин, напомнив, что с возобновлением экономической деятельности в соседних странах, равно как и в Кыргызской Республике, увеличился дорожный трафик.


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URL: https://www.vb.kg/388101
Теги:
Кубатбек Боронов, ГСИН, коронавирус, Кыргызстан
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