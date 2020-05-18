Штормовое предупреждение: В КР дожди, грозы, местами возможен град

Штормовое предупреждение: с 18 мая по 20 мая ожидается неустойчивая погода! Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В период с 18 мая по 20 мая в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 18 мая днем в Баткенской области, 19 мая и 20 мая ночью в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях в отдельных районах осадки интенсивные. Местами возможен град. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В период с 18 по 20 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровней воды.

Прогноз погоды на 18 мая

На большей части территории Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Нарынской областей дожди, грозы. В отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.