Пандемия шахматистам Кыргызстана не страшна

Шахматистам Кыргызстана даже в условиях карантина скучать не приходится. Турниры on-line в стране идут один за одним.

Так, на прошлой неделе прошли состязания по блиц-турниру среди ветеранов, в которых за денежные призы боролись 26 поклонников Каиссы, среди которых было 8 мастеров спорта, 10 кандидатов в мастера и 8 перворазрядников. Турнирная борьба была очень упорной, поклонников древней игры не смущал тот факт, что им приходилось бороться не за шахматной доской, а сидя у экранов компьютеров. Многие партии прошли на очень высоком уровне, их исходы решались только в концовке поединков. Правда, огорчил тот факт, что некоторые игроки из-за сбоев в работе Интернета выбывали из турнира раньше времени, однако, организаторы состязаний все равно потом вручали им утешительные денежные призы.

Первое место завоевал президент шахматно-шашечной ассоциации Бишкека Дамиль Токтогонов. Он набрал 8,5 очка и за тур до окончания соревнований стал недосягаемым для соперников.Второе место завоевал опытный мастер из Бишкека Азиз Умарбеков. На третьем - нарынчанин Тилек Такырбашев.

А параллельно прошел турнир по рапиду (разновидность игры в шахматы, где каждому игроку на всю партию дается больше 10 минут, но меньше часа) среди детей от 10 до 14 лет.. В этом турнире за главные призы сражались более 50 юных поклонников Каиссы. В категории до 10 лет среди мальчиков первое место завоевал Эмир Шаршенбеков, а у девочек победительницей турнира стала Айжан Съездбекова.

В категории 14-летних спортсменов первые места завоевали Талай Жайноков и Айжылдыз Есенбек кызы.

Как сообщили в Федерации шахмат Кыргызстана, on-line турниры в республике будут проводиться каждый месяц.