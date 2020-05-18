Россия пополнит вооружение Кыргызстана новой техникой

Вооруженные силы Кыргызстана могут пополниться российскими зенитно-ракетными комплексами "Бук-М1""и вертолетами Ми-8. Эту технику поставят из наличия Вооруженных сил РФ, о чем сейчас и идут переговоры между обеими сторонами, сообщают российские СМИ.

Данная информация дана со ссылкой на пока еще неопубликованный доклад Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), который должен увидеть свет в ближайшее время..

ЦАСТ - ведущая российская научно-исследовательская организация, занимающаяся изучением вопросов оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества. В упомянутом докладе речь идет о военном потенциале российских партнеров по ОДКБ, о перспективах военно-технического сотрудничества с ними.

"Обсуждается передача двух дивизионов ЗРК "Бук-М1" и дополнительного количества вертолетов Ми-8 из наличия. Очевидно, что Россия в ближайшие годы будет полностью доминировать в области военно-технической помощи Кыргызстана", - приводится цитата из доклада.

Также отмечается, что между Кыргызстаном и Россией в 2012 году было заключено соглашение, которое предполагает поставку вооружений в республику, в качестве помощи, на сумму до 200 миллионов долларов. К сегодняшнему дню Кыргызстаном уже получена военная техника на сумму около 126 миллионов долларов, ему передано два военно-транспортных самолета Ан-26, четыре боевых вертолета Ми-24В, шесть вертолетов Ми-8МТВ и Ми-8МТ, два дивизиона модернизированных ЗРК С-125 "Печора-2М", до полусотни модернизированных БТР-70М, автотранспорт, легкое и стрелковое вооружение и боеприпасы.

Кроме того, с 2000 года военные вузы РФ окончили более 400 офицеров и 700 курсантов Вооруженных сил Киргизии. А 40 старших офицеров прошли курсы в Военной академии Генерального штаба ВС России .

Напомним также, что недавно были внесены изменения в соглашение между РФ и КР об Объединенной военной российской базе (ОРВБ) в Кыргызстане. Они позволяют, в частности, ввести в состав российской авиационной базы "Кант", входящей в состав ОРВБ, беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, как сообщалось, установлена новая (более высокая) ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории, составившая сумму в 4 миллиона 794 тысячи 95 рублей. Финансирование этих расходов будет осуществляться в пределах ассигнований федерального бюджета, выделяемых Минобороны России на соответствующий год.