Судьба футбольного сезона в КР станет известной в эту пятницу

В пятницу, 22 мая, на заседании исполнительного комитета Кыргызского Футбольного союза (б. Федерация футбола КР) станет известна точная дата продолжения футбольного сезона среди команд премьер - лиги.

Как сообщил VB.KG источник, пожелавший остаться неизвестным, чемпионат возобновится не ранее 15 июня, после официального разрешения Госагентства по молодежной политики, физической культуре и спорту, а также других органов власти. И скорее всего матчи будут проходить без зрителей. К сожалению, в нынешнем году не будут проводиться (есть такая информация) детско-юношеские турниры, первенство ветеранов футбола, под вопросом также чемпионат среди дружин первой лиги.

Азиатская футбольная конфедерация также ничего не сообщает о дате возобновления международных состязаний.