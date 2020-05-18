В Москве задержаны разыскивавшиеся в Кыргызстане преступники

В Москве выявлены и взяты под стражу граждане Кыргызстана и других стран, которые в самой республике были объявлены в межгосударственный розыск. Обнаружить их удалось в результате совместных усилий, предпринятых представительством МВД КР в РФ и правоохранительными органами России.

Один из задержанных, как сообщили в представительстве, - 68-летний гражданин одной из соседних с Кыргызстаном республик Д.М., который разыскивался ГСИН при правительстве КР с 2003 года. В отношении него возбуждено уголовное дело за побег. В 1997 году Ошским городским судом этот мужчина был осужден за наркотики к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. В 2001 году этот срок был сокращен, на основании закона об амнистии, постановлением суда Д.М. перевели в колонию-поселение. Однако ему удалось сбежать из учреждения ГУИН, расположенного в Оше.

В числе задержанных также -34-летняя гражданка Кыргызстана М.К., уроженка Ошской области. Она разыскивалась сотрудниками УВД Оша с 2014 года за преступления по статье УК КР "Мошенничество, совершенное в значительном размере". Установлено, что эта женщина и ее супруг в 2013 году под предлогом приобретения товаров из-за рубежа обманным путем завладели 7500 долларами, а затем, в октябре того же года, под надуманными предлогами - еще 100 тысячами сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате потерпевшей соотечественнице причинен материальный ущерб на сумму более чем 460 тысяч сомов.

По той же статье УК КР - "Мошенничество, совершенное в значительном размере" – было в 2014 году возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего уроженца Таласской области Ж.Д.. Его розыском занималось ОВД Сокулукского района. В феврале 2014-го Ж.Д. под предлогом обменять иностранную валюту по повышенному курсу завладел чужим имуществом и пустился в бега. Материальный ущерб, причиненный пострадавшему от таких действий кыргызстанцу, составил почти 450 тысяч сомов.

"В настоящее время инициаторы розыска всех этих лиц уведомлены, прорабатывается вопрос дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности", - проинформировали в представительстве МВД КР в РФ.