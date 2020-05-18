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Абылгазиев поручил навести порядок в обсервациях и дать медикам работать

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- Оксана Гут
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Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев обратился к гражданам, временно находящимся в обсервациях.

Он отметил, что правительство прилагает все усилия для того, чтобы организовать возвращение соотечественников на родину и создать условия для их временного нахождения в странах пребывания до их отбытия на родину.

"В первую очередь это касается наших граждан, находящихся в Российской Федерации. С организацией поэтапного возвращения соотечественников, мы подготовили для них обсервационные пункты, проведя ремонтные работы и обеспечив их всем необходимым. Созданы хорошие условия – двухместные комнаты с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, которые призваны не допустить заражения инфекцией. Медики, спасатели, милиционеры круглосуточно несут службу, чтобы обеспечить охрану и защиту здоровья граждан, рискуя собственными жизнями. Они подолгу не видят свои семьи, находясь в изоляции от самых близких и родных", - передает слова Абылгазиева пресс-служба правительства.

Он также особо подчеркнул, что миллионы сограждан продолжают жить в условиях карантина, потеряв доходы и неся убытки.

"Граждане понимают, что эти трудности необходимо перенести, чтобы не допустить стихийного распространения инфекции. Динамика выздоровления обнадёживает, однако риски все же высоки. На кону жизни людей и безопасность государства, - сказал премьер-министр. - Начиная с 18 марта текущего года зафиксирован всего 351 завозной случай COVID-19. Среди вернувшихся из Соль-Илецка зафиксирован 101 случай заражения коронавирусом, в том числе сегодня 43 случая. Однако, с первых дней пребывания в обсервациях отдельные граждане оказывают сопротивление медикам. Они нарушают покой граждан и порядок, подвергая риску здоровье других людей. Хочу подчеркнуть, что обсервации будут покидать только те, у кого повторные анализы не подтвердят наличие инфекции! Мы понимаем, с какими трудностями пришлось столкнуться нашим гражданам. Они долго ждали возвращения домой вдали от родины, но для нас самое главное – не допустить бесконтрольного распространения инфекции. Ни в коем случае нельзя допускать нарушения выработанного алгоритма действий – нужно обеспечивать его неукоснительное выполнение. Только при отрицательных результатах они будут организованно доставляться по месту проживания для соблюдения домашнего карантина. Мы должны помнить в первую очередь об ответственности перед своими родными и близкими, перед обществом".

Глава правительства поручил компетентным органам усилить разъяснительные работы, а также принять исчерпывающие меры для обеспечения порядка в обсервациях и создания условий для работы медиков.


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URL: https://www.vb.kg/388125
Теги:
правительство, конфликт, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, коронавирус, карантин
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