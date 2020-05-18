Туризм и коронавирус. Как изменятся цены летнего отдыха на Иссык-Куле?

Экономические последствия пандемии коронавируса сильнее всего отразились на секторе туризма. Закрытые границы, отсутствие любого сообщения с внешним миром, отмена ранее забронированных туров и полная неизвестность, когда ситуация изменится и туризм сможет вернуться к работе. Редакция VB.KG поговорила с Председателем правления Ассоциации Туризма КР Эрмеком Мырзабековым .

Правительство разрешило работать туристическим компаниям с 11 мая. В каком состоянии сегодня туристический сектор?

- Туристический сектор сегодня в состоянии стагнации, мягко говоря. Стагнация – это застой, а у нас ситуация падения. Все туркомпании сегодня работают себе в убыток. Нам вроде официально разрешили работать, но границы по-прежнему закрыты и нам нечего продавать, туристы, по понятным причинам, не хотят пока путешествовать. Но, при этом, мы должны оплачивать зарплату, аренду офисов, отчисления в Социальный фонд и налоги. Поэтому сегодня все представители туристического сектора, а это не только туркомпании, но и авиаагентства, отели, рестораны, юрточные городки и другие компании, работают в убыток.

Компании могут разориться и закрыться?

- Сейчас у нас есть только предварительная статистика, которую мы собрали со слов участников рынка. Так, 20% туркомпаний уже закрылись. То есть они освободили свои офисы, уволили сотрудников и завершили все дела с партнерами. Еще 50% компаний со своими резервами смогут продержаться примерно месяц, а потом их ждет та же судьба.

Существует ли статистика, сколько людей потеряли работу?

- Такую статистику собрать сложно, так как в секторе туризма много сезонных работников и индивидуальных предпринимателей. Водители, гиды, владельцы авто, которые сдавали транспорт туристам тоже пострадали, но их сложно учитывать в общей статистике. По нашим данным туристические агентства уволили до 60% своих сотрудников, 35% находятся в вынужденном отпуске, еще 5% работают удаленно. Примерно такая же ситуация в отелях пансионатах, юрточных лагерях.

Как вы считаете, состоится ли туристический сезон летом 2020 года? И как новые условия повлияют на сектор?

- Больших надежд на летний туристический сезон уже нет. Бронирование всех туров клиенты отменили или перенесли. Буквально на днях стало известно, что авиакомпании Turkish airlines и Уральские авиалинии приняли решения не возобновлять полеты в Кыргызстан до 1 августа. То есть с этих направлений туристы к нам не приедут. Даже если 1 августа самолеты начнут летать, оставшиеся два месяца до окончания сезона – это очень мало. Сейчас отечественный сектор туризма надеется на открытие границ между областями республики. Мы уже разрабатываем новые туристические направления, ориентированные на внутренних туристов. Мы хотим увеличить турпоток с юга республики на север и наоборот, развивать путешествия по южным областям для жителей северных регионов. Но, надо учитывать, что карантин ударил не только по нашей сфере, экономический кризис затронул каждого кыргызстанца, многие не могут тратить большие деньги на путешествия и развлечения. Мы надеемся, что представители туристического сектора будут снижать цены во всех областях и сегментах, чтобы стать ближе к местным туристам. Не могу сказать, что существенно снизится цена на койко-место в гостевых домах на Иссык-Куле, так как там стоимость всегда была минимальной, но проживание в пансионатах и отелях на побережье, я думаю, в этом году будет ниже, чем обычно.

Есть ли предложения со стороны правительства поддержать туристический сектор?

- Точечных мер по отношению к туристическому сектору правительство не предусматривает. Да, мы, как и остальные представители бизнеса, получили отсрочку по налоговым платежам. Но, честно говоря, это не поддержка. Через три месяца нам нужно будет заплатить все налоги за три месяца, которые мы не оплачивали. И это может стать жестким ударом для сектора в целом. Туризм – очень специфический вид бизнеса, который отличается от других. Если сегодня магазин открылся, то завтра у него будет выручка. В нашем случае, выручку мы получим лишь через несколько месяцев после открытия. Но, судя по ситуации, вполне возможно, что отсрочка по налогам закончится, а работы по-прежнему не будет. В правительстве понимают специфику нашего бизнеса. В Департаменте туризма прорабатывают стратегию по поддержке турсектора.

Уже известно, какая это поддержка и когда ее получат участники рынка?

- Мы внесли свои предложения в эту программу. Разработаны очень хорошие черновики и работа продолжается. Я думаю, когда она будет завершена, Департамент туризма предоставит информацию. Потом разработанную программу представят в правительстве для одобрения и окончательного заключения.

Вы упомянули, что большинство ранее бронированных туров аннулированы. Однако, многие туристы жалуются, что до сих пор не могут вернуть свои деньги. Как вы решаете вопрос с ранее оплаченными путешествиями?

- По турпакетам, которые были оплачены ранее, мы предлагаем клиентам два вида решений.

Первый: передвинуть дату на более поздний срок. Второй вариант - это возврат денег. Возврат осуществляется с учетом потерь туроператора. Туроператоры – это крупные международные игроки и отечественные турагентства не могут влиять на их позицию. Кроме того, возврат возможен лишь через 90 дней после пандемии.

По возврату денег за авиабилеты, многие авиакомпании внесли изменения. Не рекомендуется возвращать финансовые средства за билеты. Вместо этого пассажир получает ваучеры. Ваучер позволяет приобрести другой билет в этой же авиакомпании на любую удобную дату.