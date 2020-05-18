Прихоти элиты: Брат депутата ЖК будучи больным COVID-19 уехал в свое село

Брат депутата Жогорку Кенеша Нурбека Тотонова Айбек Тотонов как один из прибывших из России не стал подчиняться требованиям санитарного режима и уехал к себе на малую родину. При этом позже анализ подтвердил у него наличие коронавируса. Об этом сообщает издание koom.press со ссылкой на координатора Токтогульского районного отделения здравоохранения.

"Айбек Тотонов один из тех водителей, которые прибыли на прошлой неделе из России. Не дождавшись результатов анализа он самовольно уехал в Токтогульский район. Позже, когда его анализ подтвердился, он находился в селе Жаны-Жол. В настоящий момент он находится в изоляции в городе Джалал-Абад", - пояснил представитель районного отделения Минздрава.