Более 108 млн человек в Китае отправили на карантин из-за коронавируса

Около 108 миллионов человек в северо-восточном регионе Китая вернули в условия карантина из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в стране, сообщает gazeta.ru.

Китайские власти оперативно приняли решение о возвращении карантина и уже прекратили автобусное, железнодорожное сообщение и закрыли школы. "Жесткие меры привели в замешательство многих жителей, которые считали, что худшая эпидемия в стране уже закончилась", - отмечает агентство.

По словам источников, теперь дети вновь ходят по улице в масках, а медики в защитных снаряжениях, но в целом выходы людей на улицу уменьшились. При этом "в глазах Китае виден страх перед второй волной инфекции", после того, как за сутки в регионе было зарегистрировано 34 новых случая заражения. Очагом инфекции называют провинцию Цзилинь и ее центр с одноименным названием.

Теперь процесс снятия ограничений стране будет хрупким. "Даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции", - пишет агентство.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в Китае выявлено более 84. тыс. заболевших, умерли - 4638.