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Усенбаев: Мы выписали прибывших с Соль-Илецка из обсерватора не из-за бунта

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- Оксана Гут
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Из обсервации "Семетей" на территории бывшей военной базы "Ганси" выписали более ста граждан, прибывших из Соль-Илецка. Об этом 19 мая на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

В целом, по его словам, из 541 прибывшего гражданина 474 подготовлены к выписке, у 104 выявлен коронавирус.

"437 человек прошли лабораторные анализы. Вчера, 18 мая, был день выписки. Тех, у кого отрицательные анализ, мы начали готовить к выписке. Мы действовали согласно алгоритму. 19 человек, которые тесно контактировали с теми 43-мя зараженными, выявленными накануне, было решено оставить в обсерваторе", - сказал Усенбаев.

Он отметил, что выписались пока только жители Бишкека и Чуйской области. Граждан, проживающих в других регионах, доставят по домам специальным транспортом.

"Мы провели беседы с выписавшимися, предупредили о соблюдении карантинных требований. Каждый дал обязательства за росписью. Также взяли у них анкетные данные, которые будут переданы медицинским сотрудникам по месту жительства. Кроме того, информация переданы в МВД. Совместными усилиями мы будем контролировать соблюдение домашнего карантина. Но в отношении нарушителей будут приниматься меры", - сообщил главный санитарный врач.

Усенбаев ответил на вопрос о том, что скоро еще возвращаются наши граждане из-за границы - их тоже отпустят по домам, если они начнут бунтовать?

"Вы ставите вопрос, как-будто из-за бунта мы отпустили домой наших сограждан из обсерватора. Я же объяснил, что выписка проходила в рамках принятого нами алгоритма. То, что граждане высказали нетерпение - это другой вопрос. Нам пришлось выехать и объяснить им. Наше решение на зависит от этого. Обсерваторы для того и есть, что в них существуют определенные ограничения. Лица, которые находятся в обсерваторах, должны придерживаться определенных порядков и сроков. Мы будем требовать исполнения этих правил", - заявил замминистра.


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URL: https://www.vb.kg/388156
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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