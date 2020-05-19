"Движение "Чон Казат" используют третьи лица для раскачки ситуации в КР"

Общественный деятель и член совета ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров ответил на вопросы "Эхо Кыргызстана" и прокомментировал деятельность скандально известного движения "Чон Казат", которое взбудоражило некоторых депутатов Жогоку Кенеша своими лозунгами. В частности, якобы активисты данного объединения настраивают жителей аилов захватывать имущество богатых и натравливают бедняков на высокопоставленных чиновников и депутатов.

Сейчас большой резонанс вызвали заявления нового движения "Чон Казат". В частности, целый ряд депутатов парламента выразили обеспокоенность по поводу их активности, особенно в сельской местности. Это движение призывает сейчас к тому, чтобы отбирать у богатых и отдавать бедным. В связи с этим, хотели бы у вас узнать, что это за движение? Кто его инициатор? Кто стоит за этим движением?

Тут проблема не в этом движении. Во-первых, тут нет никакого лозунга, например, ленинского лозунга об экспроприации экспроприаторов. Речь идет об элементарной необходимости ввести общественный контроль над использованием природных ресурсов, бюджетов, кредитов, грантов и т.д. В принципе тут стоит в основном социальный вопрос. В результате проникновения коррупции во все госинституты произошла десоциализация государственных обязанностей в этой области. Поэтому народ, в основном, поддержал инициаторов этого движения.

Но, давайте посмотрим, кто организаторы и лидеры? Это просто обычные бывшие чиновники. Один в надзорных органах работал, второй в кредитной системе, третий – в государственной безопасности. По их действиям можно понять какую цель они преследуют. Во-первых, у них нет никакой идеологии. Они не обозначают причину тех явлений, которые сегодня выражаются в форме кризисов недоверия общества к государственному институту. А причина – партийная система управления, прикрывающаяся парламентаризмом. И она хорошо поддерживается западными фейковыми международными организациями, такими как Сорос, USAID и прочими. За тридцать лет они и так разрушили все, что у нас есть. Единственное, они не смогли разрушить – желание народа жить достойно.

Кстати, эти же организаторы, заявляют, что нужно организовать партию. Понятно, что образовать партию им никто не даст. Сама государственная коррупционная система не даст им образовать народную партию и прийти в парламент. Они прекрасно это понимают, просто у них желание прийти обратно, сесть на дотацию, на бюджет, используя отчаянье общества. Это мое личное мнение.

Второе, они ни слова не говорят о псевдо-гражданских активистах, гарантированных Западом и разрушающих культурные, духовные, правовые ценности всего общества. Напротив, они сейчас поддержаны ими.

И третий момент. Они не подпустили к себе ни одного истинного гражданского активиста, которые работают 10-20 лет в этой области, которые подвергались постоянным гонениям, но продолжают упорно бороться. Они к ним не обращаются. То есть изолируются от контакта с истинными гражданскими активистами, которые уже наработали опыт и действительно, хотят общественного благоденствия. А потом, почему это вызвало такой резонанс? Это не от того, что эти три товарища кинули такой лозунг, нет. Это бездеятельность, неспособность правительства работать на благо народа, неспособность исполнительных органов исполнять свои обязанности.

Неспособность Жогорку Кенеша принимать адекватные законы.

К примеру, мы видим, как Жогорку Кенеш требует предложений от правительства, а правительство не может предложить конкретных путей решения вопросов. То есть, полнейшая стагнация управления. И естественно, они все стрелки переводят сейчас на президента.

В связи с этим, следующий вопрос. Могут ли какие-то группы воспользоваться этим движением для передела власти и собственности, такая угроза существует?

Нет, такой угрозы не существует. Жогорку Кенеш пытается сейчас использовать эту ситуацию для того чтобы принять какие-то законы и нормативные акты для ограничения прав и свобод граждан. Правительство пытается обвинить общество в том, что страна находится в такой ситуации. Видите, как они переворачивают. А в принципе, такой угрозы реально не существует, пока. Но, если сейчас не произвести какие-то актуальные реформы в период с июня до сентября, то осень, я думаю, будет горячая.

В чем тогда причина озабоченности депутатов, которые высказались активно против этого движения?

Вопрос люстрации поднимался с несколько раз в период с 2005 года. Естественно, этот вопрос поддержки со стороны госинститутов не имеет. Поэтому, представители движения "Чон Казат" этот вопрос и подняли. Они подняли вопрос контроля бюджетов, расходов, кредитов, грантов, также оказания адресной помощи больницам, школам. То есть собрали набор тех актуальных вопросов, о которые уже в течение десяти лет поднимаются очень широко. Просто они используют это в своих интересах. Пытаются пойти на выборы. Каждый их лозунг заканчиваются фразой: "Поддержите нас, мы партию создадим и пойдем в Жогорку Кенеш". А где были эти лидеры в 2005 году, в 2010 году? А где они были после 2010 года в течении девяти лет? Где они были? Они были на должностях и на определенных местах. Я так думаю, это не они и не движение "Чон Казат" ситуацию обостряют. Ситуацию обостряет бездеятельность правительства и не способность принимать какие-то адекватные решения.

А не является ли это движение антипрезиденским по своему духу? Не создано оно для раскачки ситуации? Такой вариант возможен?

Хотя они не питают любви к президенту, но дело не в президенте, дело в президентской форме управления. По их выступлениям видно четко как обозначается риторика, что нужно развивать парламентаризм. Якобы парламентаризм, а по сути – партийную форму управления. Судя по тому, кто поддерживает это движение, я так думаю, что, это не касается общества. Я имею в виду тех закулисных товарищей, что стоят за движением "Чон Казат". Мне кажется, что это все направленно на предстоящие переговоры и выработку программы антикризисного выхода стран участников ШОСа и ЕАЭС. Учитывая, что склонность вот этих лидеров кататься по Европе, возникает резонный вопрос. На какие средства можно прокатиться по пятидесяти странам? Вот вы можете прокатиться по пятидесяти странам, отдыхать в гостинице? – Нет. А теперь посмотрим, где они работали. Один ранее в ГКНБ, другой в судебной системе, третий в надзорных органах.

Получается, что это бывшие силовики активно участвуют в этом движении?

Получается, что да. Но я не думаю, что у них была цель так широко раскачать ситуацию в стране. Вполне возможно, что это не они вовсе раскачивают. Они, просто, подняли вопрос, хотели пролоббировать свои интересы, но третьи силы воспользовались и раскачали. А теперь им предстоит отвечать, во-первых, перед государственным аппаратом, а, во-вторых, также им надо будет отвечать и перед народом, который они взбаламутили. А что они могут народу предложить? Они ничего не могут предложить. У них нет никакой идеологии, основополагающих, концептуальных позиций нет. Они просто хотят тупо пролезть в парламент. Что они скажут народу? Скажут: "Давайте мы пройдем, мы такие хорошие, мы за вас, давайте, организуйте, мы пройдем парламент, а потом решим". Мы это уже проходили, и не одни раз.

Это искусственное движение, идеологии нет, но есть цель прийти к власти, к кормушке. При такой позиции этот процесс не может быть долгоиграющим. И, кстати, это укрепило позицию коррупционеров, укрепило, потому что они примут ряд мер против прав и свободы граждан. В этом даже не сомневайтесь. Это борьба экс-коррупционеров с действующими коррупционерами.