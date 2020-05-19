В Бишкеке мужчина пытался кувалдой сломать платежный терминал (видео)

В Бишкеке произошло очередное нападение на платежный терминал. Неизвестный мужчина рано утром попытался вскрыть его кувалдой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

18 мая примерное в 6.30 утра мужчина подошел к платежному терминалу по улице Орозбекова и ударил его кувалдой. Очевидцы сообщили об этом в милицию.

На месте происшествия пострадавшие написали заявления. Они оценили ущерб в 10,5 тысячи сомов: 3500 сомов – жесткий диск, который повредили во время нападения и корпус терминала.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 39-200 (покушение на совершение кражи) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками СКМ УВД Первомайского района задержан подозреваемый М.Я. 1996 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В рамках настоящего досудебного производства при проведении специальных следственных действий был изъят молот с помощью которого, подозреваемый пытался вскрыть терминал.

Сотрудниками милиции продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы.