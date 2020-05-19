Кубатбек Боронов рассказал когда в Бишкеке запустят общественный транспорт

Общественный транспорт в Бишкеке запустят с 25 мая. Об этом в ходе брифинга заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- С 25 мая в Бишкеке начнет работу общественный транспорт: автобусы и троллейбусы. Будут предъявлены строгие требования по соблюдению дистанции и санитарных норм. Пассажиры должны быть в масках, - сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Отметим, сегодня во время заседания комиссии БГК начальник управления МЧС по Бишкеку сообщил, что с 21 мая общественный транспорт не будет работать.