Жээнбеков выступил за усиление поддержки экономик государств-членов ЕАЭС

Принятие совместных мер по поддержанию макроэкономической стабильности и созданию равных условий для бизнеса являются основной для успеха экономики ЕАЭС. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 мая, на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Глава государства отметил, что в едином экономическом союзе большое значение должно иметь гармоничное развитие и сближение экономик. В этой связи он предложил усилить работу по принятию совместных мер поддержки экономик и бизнеса государств-членов ЕАЭС с учетом посткризисного развития.

Также немаловажным вопросом в это непростое время, Сооронбай Жээнбеков назвал поддержку граждан, находящихся в других странах Союза.

"В сегодняшней ситуации важно сохранить благоприятные транзитные возможности для возвращения граждан на свою родину", - передает слова президента его пресс-служба.

Также сегодня Сооронбай Жээнбеков выступил за доработку проекта "Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года". Он отметил, что в документе необходимо в полной мере раскрыть вопрос о механизме целевого содействия экономическому развитию сторон, заложенный в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов.

Он подчеркнул, что "Стратегические направления" должны отвечать текущим экономическим и социальным вызовам, добавив, что требуется актуализация и внесение корректив с учетом ожидаемых негативных тенденций в посткризисный период.

Также президент обратил внимание на то, что из-за текущих негативных факторов ожидается резкое снижение объемов производства, в связи с чем крайне важно усиливать производственную кооперацию между странами Союза, особенно сельскохозяйственную.

Кроме того, напомнил, что кыргызской стороной был сделан акцент на необходимость активизации и изменении формата деятельности Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.

С учетом вышеизложенного Сооронбай Жээнбеков выступил за доработку проекта Стратегии до 2025 года.

Также еще одним важным моментом президент назвал усиление роли Евразийской экономической комиссии, подчеркнув, что для эффективного выполнения поставленных задач по устранению барьеров на внутреннем рынке полномочия Комиссии и Суда ЕАЭС должны быть усилены.

Очередное заседание ВЕЭС состоялось сегодня, 19 мая, в режиме видеоконференции. Членами ВЕЭС являются президенты Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Премьер-министр Республики Армения.

В заседании ВЕЭС в качестве главы страны-наблюдателя также принял участие президент Республики Молдова.