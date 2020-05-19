Президенты стран ЕАЭС наметили дальнейшие пути интеграции в Союзе

Лидеры стран Евразийского экономического союза на саммите, прошедшем 19 мая в режиме видеоконференции, в основном одобрили Стратегические направления развития интеграции до 2025 года. Но окончательное решение по документу еще не приняли, проинформировали в Евразийской экономической комиссии.

Участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета приняли президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава государства – наблюдателя при ЕАЭС, президент Молдовы Игорь Додон и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Сооронбай Жээнбеков выступил за определенную корректировку документа с учетом ожидаемых негативных тенденций в посткризисный период, за усиление производственной, включая сельскохозяйственную, кооперации. Он также считает важным усилить роль Евразийской экономической комиссии для дальнейшего развития интеграции.

Как подчеркнул Владимир Путин, именно на дальнейшее углубление разностороннего сотрудничества в рамках "пятёрки" ориентирован подготовленный к данному заседанию проект Стратегии развития евразийской экономической интеграции на перспективу до 2025 года: "В нём ставятся комплексные задачи по завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового пространства…Имеется в виду также выстроить систему управления совместными кооперационными проектами в высокопроизводительных секторах экономики".

Данный документ, по словам президента РФ, закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной составляющей. В странах ЕАЭС должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости, другой критически важной продукции.

Предполагается реализация крупных совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, повышения академической мобильности и осуществления многосторонних образовательных программ.

"В целом, на наш взгляд, получился действительно масштабный документ, определяющий курс Евразийского экономического союза на ближайшую и среднесрочную перспективу. Его принятие создаст надёжную основу для углубления интеграции, дальнейшего сближения наших экономик и расширения областей нашего сотрудничества", - считает Путин.

"Проект, - отметил он, - практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа. Предыдущий выступающий, президент Кыргызстана, об этом тоже упомянул. Имеется в виду формула, которую поддерживают три страны – Россия, Казахстан и Киргизия. Её суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа Евразэс. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу. Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще".

В результате было решено предложенный для обсуждения документ доработать. Это предстоит сделать правительствам стран Союза уже к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое планируется провести очно.