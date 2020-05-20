Жээнбеков: Все, кто замешан в коррупции, должны понести наказание

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики Дамира Сагынбаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заслушана информация о проводимой работе по реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в стране.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность продолжения планомерной работы по искоренению коррупционных проявлений во всех сферах государственного управления и отраслях экономики.

"Только полностью ликвидировав все предпосылки для возникновения коррупционных рисков в государственных органах мы можем говорить о минимизации коррупции и верховенстве Закона. Работа по внедрению современных антикоррупционных механизмов и постоянное применение их на практике не должны останавливаться. Только четко выстроенный целостный системный подход к противодействию коррупции поможет нам избавится от данного пагубного явления", - отметил Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что все, кто замешан в коррупции, должны понести заслуженное наказание, несмотря на их занимаемую должность, звание и былые достижения.

Секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев сообщил, что в рамках реализации решения Совета безопасности от 24 января 2020 года секретариатом Совета безопасности в тесном взаимодействии с независимыми экспертами был разработан предварительный рабочий проект новой Государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике и ликвидации ее причин на 2020–2024 годы.

Указанный проект 11 мая 2020 года был направлен для рассмотрения во все задействованные государственные органы, в том числе в Жогорку Кенеш, Правительство, Генеральную прокуратуру и Верховный суд.

"Разработанный проект Стратегии отвечает современным вызовам и угрозам, предусматривает разработку и внедрение новых антикоррупционных механизмов, направленных на системную борьбу с любыми коррупционными проявлениями в государственных органах. Он включает ряд новел, которые усиливают антикоррупционную политику страны", - сказал Дамир Сагынбаев.

Также секретарь Совета безопасности добавил, что в целях совершенствования законодательства в сфере декларирования с ноября 2019 года велась работа по разработке проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" от 2 августа 2017 года № 164. Данный законопроект внедряет новые действенные антикоррупционные механизмы, существÐ �нно ужесточает контроль за расходами и доходами чиновников всех уровней. Предусматривается увеличение оснований для полной проверки единой налоговой декларации с двух до восьми.

"С принятием данного проекта Закона наша декларационная компания будет намного эффективней. Те лица, которые укрывают свои доходы и большие расходы, будут рано или поздно привлечены к уголовной ответственности", - заключил Дамир Сагынбаев.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что одним из направлений борьбы с коррупционными проявлениями в деятельности государственных структур должно стать ужесточение ответственности за несоблюдение законодательства о декларировании.

Обратил особое внимание на совершенствование законодательства в сфере декларирования расходов и доходов государственных и муниципальных служащих, предусматривающее более строгую ответственность за нарушение его норм. "Внесенные изменения в законодательство должны обеспечить действенный механизм, а не носить декларативный характер", - подчеркнул Президент.

Глава государства поставил задачу ускорить процесс совершенствования законодательства в этом направлении совместно с соответствующими государственными органами.

Справочно: При координации секретариата Совета безопасности был разработан проект Закона "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики ‚О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" от 2 августа 2017 года № 164.

Данный законопроект существенно ужесточает контроль за расходами и доходами чиновников всех уровней, а также внедряет новые действенные антикоррупционных механизмы, среди которых:

1) обязательность предоставления сведений о фактическом пользовании декларантом чужим имуществом;

2) увеличение оснований для полной проверки единой налоговой декларации с двух до восьми.

В том числе:

- получение информации от физических и юридических лиц и других источников о возможном отражении в реквизитах декларации декларанта недостоверных сведений;

- опубликование сведений в СМИ (в том числе, на сайтах социальных сетей Интернет) о приобретении декларантом и/или его близкими родственниками движимого и недвижимого имущества;

- выявление фактов о совершении декларантом и/или его близкими родственниками сделок по приобретению движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход декларанта за три последних года;

- получение информации о наличии на банковских счетах декларанта и/или его близких родственников безналичных денежных средств, а также наличных денежных средств на сумму более 20000-кратного размера расчетного показателя;

3) обращение в доход государства имущества государственных и муниципальных служащих, если сумма приобретенного имущества превышает общий доход данного лица и им не представлено сведений, подтверждающих приобретение имущества на законные доходы;

5) применение мер ответственности за непредставление единой налоговой декларации или внесения в нее недостоверных сведений.

В настоящее время проект Закона находится на рассмотрении Правительства республики, далее он будет направлен в парламент страны.