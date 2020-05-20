В Бишкеке начался конкурсный отбор действующих судей районных судов

Начался конкурсный отбор действующих судей районных судов города Бишкек, срок полномочий которых истекает. Совет по отбору судей КР с 19 мая 2020 года начал проводить конкурсный отбор согласно статье 211 конституционного Закона "О статусе судей КР", путем проведения собеседования для определения важных профессиональных и волевых качеств. Об этом сообщает пресс-служба Совета по отбору судей КР.

На сегодняшний день Совет проводит собеседование с действующими судьями Ленинского районного суда города Бишкек. В Ленинском районном суде всего 17 судей, из них у 14 судей срок полномочий истекает в июне этого

года. Напомним, что судьи местных судов назначаются впервые сроком на 5

лет.

В соответствии с частью 4 статьи 18 конституционного Закона "О статусе судей КР", судья местного суда вправе не ранее восьмидесяти и не позднее шестидесяти дней до окончания срока его полномочий обратиться с заявлением в Совет по отбору судей о назначении его судьей местного суда. В этом случае Совет по отбору судей в двухнедельный срок со дня поступления заявления рассматривает его по правилам, предусмотренным конституционного Закона "О статусе судей КР".

При этом если кандидатура не предлагается Советом по отбору судей на назначение судьей местного суда, то на предстоящую вакантную должность судьи местного суда объявляется конкурс не позднее пяти дней со дня отклонения кандидатуры действующего судьи. Такой судья вправе участвовать в других конкурсах на вакантные должности судей не ранее чем через один год со дня отклонения его кандидатуры Советом по отбору судей.