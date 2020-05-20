Депутат заподозрил Абылгазиева в причастности к коррупционному скандалу

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев может быть причастен к коррупционному скандалу с продажей частот. Об этом сегодня, 20 мая, на заседании в Жогорку Кенеше заявил депутат Жанар Акаев.

Депутат считает, что раз речь идет о крупных суммах, глава правительства должен доказать, что не имеет отношения к этому делу.

- Речь идет об ущербе на большую сумму. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен доказать свою непричастность к этому делу, а если он все же причастен, должен ответить, - сказал Жанар Акаев.

Он добавил, что в настоящее время по этому делу уже задержаны экс-глава Агентства связи Наталья Черногубова и два следователя ГКНБ. Допрашивают сотрудников аппарата правительства.

Компания "Ала-TV" продала частоты 200 мегагерц компании Beeline за $1 миллион 800 тысяч. Компания Beeline через Госагентство связи переоформила эти частоты, предназначенные для кабельного телевидения на 4-G интернет, - сказал Жанар Акаев.

Он отметил, что Госкомитет национальной безопасности в своем заключении говорит о значительном ущербе интересам государства - до 5 млрд сомов.

- Сравните ранее мы продавали частоты 15 мегаргерц за 25 миллионов долларов, а теперь частоты 200 мегагерц отдали за бесплатно. Другие мобильные операторы приобретали такие же частоты за 900 млн долларов, - продолжил Акаев.

По данным депутата, незадолго до этого скандала в кабинет в Мухаммедкалыю Абылгазиеву заходил глава заинтересованной в сделке компании.