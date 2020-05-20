"Спортзалы опаснее, чем базары?". Фитнес-тренер обратился к президенту

Почему правительство считает, что в спортзалах легче заразиться COVID-19, чем на базарах?". Таким вопросом задался бишкекский фитнес-тренер Артем Путинцев. Он в соцсетях обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову от лица спортсменов.

"Почему в нашей стране решили открыть спортзалы в последнюю очередь? Если в странах первого мира это был первый этап. Открылись спортзалы - люди начали подтягивать здоровье, поднимать иммунитет. Почему наше правительство считает, что на базарах, где весь карантин было много людей, а сейчас их стало огромное количество - заразиться коронавирусом нельзя. В общественном транспорте тоже мала вероятность. Но почему-то в спортзалах большая вероятность заразиться коронавирусом. Мы тренера, у нас тоже закончились деньги, людям нужна работа, за спортзалы нужно платить аренду. Обратите на это внимание. Весь город работает, а мы сидим", - опубликовал видеообращение фитнес-тренер на своей странице в Instagram.

Ролик, к слову, активно распространяется среди пользователей. Сам Артем в описании к посту отметил: "нас не видят, нет в списках, никаких" (по возобновлению деятельности - ред.).