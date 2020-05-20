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Работникам музеев Кыргызстана заработная плата повышена на 80%

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- Оксана Гут
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В целях улучшения условий труда работников учреждений культуры и искусства в Кыргызской Республике заработная плата музейных работников системы Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики увеличена на 80%. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщает пресс-служба правительства, для увеличения заработной платы работникам музеев в бюджете Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики предусмотрено 15 млн 480 тысяч сомов.

Напомним, что аналогичное повышение заработной платы на 80% было ранее реализовано для отдельных категорий работников учреждений культуры и искусства.


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URL: https://www.vb.kg/388208
Теги:
зарплата, музей, правительство, культура, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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