Работникам музеев Кыргызстана заработная плата повышена на 80%

В целях улучшения условий труда работников учреждений культуры и искусства в Кыргызской Республике заработная плата музейных работников системы Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики увеличена на 80%. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщает пресс-служба правительства, для увеличения заработной платы работникам музеев в бюджете Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики предусмотрено 15 млн 480 тысяч сомов.

Напомним, что аналогичное повышение заработной платы на 80% было ранее реализовано для отдельных категорий работников учреждений культуры и искусства.