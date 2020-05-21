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В КР просроченные паспорта и регистрации будут действовать до конца года

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане временно продлили срок действия паспортов и регистраций для иностранных граждан. Документы, срок действия которых истек с 1 января до 30 декабря 2020 года, будут действительны до конца года. Об этом сообщает республиканский штаб.

Решение принято для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Кыргызстане.

Продлевается действие следующих документов:

Паспорт гражданина КР образца 2004 года (ID-карта старого образца) и общегражданский паспорт образца 2006 года (за исключением паспортов лиц не достигших 16-летнего возраста) для граждан находящихся и пребывающих за пределами республики, срок действия которого истекает в период с 1 января 2020г. по 30 декабря 2020г., до 31 декабря 2020г.

Иностранные граждане и лица без гражданства изъявившие желание продлить срок регистрации на территории КР, обязаны продлить регистрацию в течение 10 рабочих дней со дня отмены режима ЧС и/или ЧП;

Кроме того, Министерству образования и науки поручено, принять меры по обеспечению выдачи аттестатов и свидетельств о среднем (полном) общем образовании на основе свидетельств о рождении, в случае отсутствия ID-карты у выпускников.

Отмечается, что на территории Кыргызской Республики по прежнему действует режим чрезвычайной ситуации и на отдельных территориях карантинный режим. В связи с чем, в целях минимизации рисков распространения COVID-19 и исключения скопления людей в ЦОНах и паспортных отделах, принято решение о продлении паспортов с истекшим сроком до конца года и регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, с учетом того, что штрафы за просрочку регистрации начисляться не будут до указанного срока.

Напомним, с сегодняшнего дня открыты Центры обслуживания населения. С утра там наблюдается большое скопление людей.


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URL: https://www.vb.kg/388230
Теги:
паспорт, правительство, Кыргызстан, Документ, коронавирус, карантин, ЦОН
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