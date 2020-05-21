Кыргызстанцы участвуют в конкурсе молодых международников СНГ

Завершился прием работ на конкурс молодых международников СНГ имени Андрея Громыко (в 1957-1985 годах – министр иностранных дел СССР) – 2020. Всего, по информации оргкомитета, поступило 285 конкурсных статей из всех стран СНГ: России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Украины и Туркменистана.

Общее число участников – 310 человек – возросло в два раза по сравнению с 2019 годом. Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, Академия управления при президенте Республики Беларусь и Институт Европы РАН при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, МГИМО, Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации России, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

Такой конкурс впервые организовывался в 2018 году и лишь для молодых специалистов Союзного государства – России и Беларуси. Однако данный опыт был признан успешным, а его уровень в 2019-м решили поднять до СНГ. И в том же году его участниками уже стали молодые специалисты из Кыргызстана. В нынешнем году конкурс приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и создания Организации Объединенных Наций, под уставом которой стоит подпись выдающегося советского дипломата Андрея Андреевича Громыко.

В апреле 2020 года состоялось более 10 онлайн-презентаций в вузах и академических институтах стран СНГ для потенциальных конкурсантов с участием финалистов конкурсов 2018-2019 годов. Общая аудитория таких презентаций составила более 300 человек. В государствах Содружества партнерами конкурса выступило около 30 вузов и академических институтов.

Конкурс проводится с 2018 года и объединяет студентов, молодых ученых, дипломатов, журналистов, лидеров общественных организаций и бизнеса из всех стран СНГ. Его цель – популяризация исследований, посвященных интеграционным процессам на евразийском пространстве, международным отношениям и исторической памяти. Конкурс направлен на расширение диалога молодых исследователей и дипломатов, активизацию взаимодействия научно-исследовательских и образовательных учреждений стран СНГ и ЕАЭС.

Как сообщается, финалисты получат грант на участие в Форуме финалистов в Москве в июле 2020 для презентации своих работ, станут участниками уникальных мастер-классов и большой культурной программы. Работы финалистов будут опубликованы в научном сборнике статей, победителей – в ведущих научных периодических изданиях, включая журнал "Современная Европа" и журналы МГИМО. Также состоятся награждения ценными призами.