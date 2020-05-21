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Джамшитов о зарплатах прокуроров: Всем помогают родители

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- Екатерина Улитина
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Всем сотрудникам прокуратуры помогают родители. Об этом на заседании Жогорку Кенеша рассказал генеральный прокурор Октурбек Джамшитов, отвечая на вопрос о низких зарплатах прокуроров.

Депутат ЖК Тазабек Икрамов поинтересовался, как выживают на зарплату в 15 тысяч сомов сотрудники прокуратуры.

- Большую часть они отдают на аренду квартиры, оставшихся денег даже на зарплату не хватит. Такая ситуация может провоцировать коррупцию, - сказал Тазабек Икрамов.

Он считает, что руководство прокуратуры должно решить жилищный вопрос своих сотрудников.

Октурбек Джамшитов отметил, что в ведомстве жестко пресекают любые коррупционные проявления.

- Было время, когда наши сотрудники работали за 200-300 сомов и тоже снимали квартиры. Нам всем помогали родители, - сказал Джамшитов.


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URL: https://www.vb.kg/388232
Теги:
Генеральная прокуратура, зарплата, Тазабек Икрамов, Кыргызстан, Откурбек Джамшитов, квартирный вопрос
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