Мэрия Бишкека разрешила работать спортцентрам и фитнес-залам с 25 мая

Мэрия города Бишкек включила в список разрешенных видов деятельности с 25 мая спортзалы, тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны, на основании решений Республиканского штаба. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Обязательным условием является соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. Это дезинфекция помещения, масочно-перчаточный режим администрации и обслуживающего персонала без исключения, установка санитайзеров и антисептиков для каждого клиента, а также разметка помещений и оборудования для санитарной дистанции.

Запрещается работать спортцентрам по контактным, командным, коллективным видам спорта (футбол, борьба, бокс, единоборства, баскетбол и др.). Только бесконтактные индивидуальные виды спорта с соблюдением санитарной дистанции.

"Дорогие горожане! Призываем вас к ответственности за безопасность своего здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм, в том числе масочно-перчаточного режима в общественных местах. Только личная ответственность каждого из нас поможет справиться с распространением коронавирусной инфекции", - отмечено в сообщении мэрии.