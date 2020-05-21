Тазабек Икрамов опять забыл имя. На этот раз главы Верховного суда (видео)

Депутат ЖК Тазабек Икрамов вновь не смог назвать по имени должностное лицо. На этот раз народный избранник обращался к председателю Верховного суда Гульбаре Калиевой.

Казус произошел сегодня, 21 мая, во время заседания ЖК, на котором отчитывался генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. Тазабек Икрамов задавал вопрос Гульбаре Калиевой, но не смог быстро вспомнить ее отчество - Утюровна и назвал ее "госпожей из Верховного суда" (Жогорку Соттун айымы).

- Второй вопрос к Гульбаре … женщине. Вот вы сидите в Верховном суде … госпожа из Верховного суда, - сказал депутат.

Вопрос Икрамова касался решения Конституционной палаты, принятого в 2014 году.

Гульбара Калиева не смогла ответить на этот вопрос без подготовки, пообещав позже предоставить ответ.

Напомним, на этой неделе Тазабек Икрамов уже попадал в неловкую ситуацию, перепутав имя министра внутренних дел. Позже он объяснил СМИ, что не может знать наизусть имена и отчества всех членов правительства.