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Бишкекчанка заняла второе место во всемирном конкурсе сочинений на японском

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- Анастасия Карелина
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Доктор наук Японии, бывший доцент Бишкекского государственного университета, а ныне пенсионерка Галина Воробьева заняла 2 место во всемирном конкурсе сочинений на японском языке.

Семидесятиоднолетняя женщина стала участницей творческого состязания, в котором заявили о себе жители 66 стран. В конкурсе попробовали силы более 9 тысяч человек.

Организовали конкурс супруги Кадзуо и Хироко Омори при финансовой поддержке газеты "Асахи" и других организаций. Кадзуо Омори – в прошлом журналист газеты "Асахи". Хироко Омори была редактором различных изданий, имеющих отношение к японоведению и преподаванию японского языка. С 1989 года супруги проводят конкурсы сочинений разного уровня. Сейчас этой неординарной супружеской паре уже за 80 лет. Кадзуо и Хироко живут в доме престарелых, но продолжают вести активный образ жизни. Последние три года они проводили всемирные конкурсы сочинений, а также работали над материалами для изучения японского языка.

На нынешнем всемирном конкурсе сочинений можно было выбрать одну из двух тем: "Что вы хотите рассказать о своей стране японцам?" или "Что вы хотите рассказать о Японии своим согражданам?".

Первое место в итоге заняли представительницы Вьетнама и Мьянмы. Церемония награждения этих двух участниц состоится после окончания пандемии, и пройдет в Токио в доме престарелых, где живут супруги Омори. Второе место кроме кыргызстанки Галины Воробьевой заняли также представители Китая, Тайваня, Египта и Польши.

Галина Воробьева неоднократно бывала в Японии, хорошо знакома с разными сторонами жизни этой восточной страны. В своем сочинении она написала об активной жизненной позиции японцев, которая способствует их долголетию.

"Причиной выбора этой темы было то, что средняя продолжительность жизни в Японии составляет около 88 лет. Страна восходящего солнца по этому показателю лидирует в мире, а в Кыргызстане средняя продолжительность жизни составляет 70 лет, и он занимает 97-е место в мире. Актуальность темы и знакомство с образом жизни японцев для нашей страны очевидна. Факторов, влияющих на продолжительность жизни японцев, много. Это и высокий уровень медицины, и то, что японцы едят только свежие морепродукты и овощи, а также рис. Японская еда нежирная, легко усваивается. Кроме того, многие японцы каждое утро делают радиозарядку, а каждый вечер принимают ванну", - рассказала Галина Воробьева VB.KG.

Но настоящий секрет долголетия японцев, по мнению Воробьевой, это здоровый образ жизни и активный настрой японцев. В своем сочинении Галина приводит примеры активности пожилых людей в Японии. Например, первая учительница японского языка Кыргызско-Японского центра Сатико Хагивара-сэнсэй сейчас живет в Токио и в возрасте 87 лет в качестве волонтера преподает иностранцам японский и английский языки. А 83-летний друг Воробьевой из Кобэ, много лет работавший в крупной компании на высоких должностях, после выхода на пенсию присоединился к организации пожилых людей, которая занимается различными видами деятельности под девизом "Проживать каждый день, принося радость обществу и людям". После 80-ти он открыл в себе еще и талант певца, начал заниматься вокалом, участвует в концертах, любит петь русские песни.

"Я однажды побывала на концерте пожилых певцов в Кобэ, слышала пение своего друга и других участников. На этом концерте говорилось и о грустном событии. Во время подготовки к событию один из его участников скончался. Он был болен раком. Зрителям показали видео с его исполнением. А потом все участники вместе исполнили песню, которую должен был петь этот человек. Меня восхищает сила духа человека, который до последнего дня боролся с болезнью и, превозмогая боль, готовился к участию в концерте", - добавила Галина Воробьева.

Всемирный конкурс сочинений на японском языке – уникальный пример того, как пожилые люди вносят свой вклад в развитие общества. По мнению Галины Воробьевой, секрет японского долголетия еще и в душевном здоровье, стремлении учиться, узнавать новое, интересе к искусству, сильном желании жить и быть полезным.


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URL: https://www.vb.kg/388238
Теги:
конкурс, Япония, Кыргызстан
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