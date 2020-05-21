Скандалы связанные с именем премьера. Депутат просит довести дела до конца

Лишь каждое шестое дело в отношении чиновников и судей доходит до суда, но и там многие из них разваливаются. Об этом сегодня, 21 мая, во время заседания ЖК заявила депутат Наталья Никитенко.

- Каждый простой гражданин Кыргызстана недоволен масштабами коррупции и тем как ведется борьба с ней. Пока мы будем ловить мелкую рыбешку, пока не проявим политическую волю по очищению правоохранительных органонов, судов и всех ветвей власти, мы будем находиться в коррупционном болоте. Я к сожалению соглашусь с гражданами, которые выражают обоснованное недовольство. По преступлениям, когда имущество было не приватизировано, а прихватизировано, до сих пор нет результатов, - сказала Наталья Никитенко.

Она добавила, что исходя из отчета Генпрокуратуры за 2019 год в отношении чиновников и судей зарегистрировано 927 фактов преступлений. Только каждое шестое дело попадает в суд, но и там не доводится до конца.

- Сегодня Кыргызстану нужно проявить волю и у прокуратуры есть все возможности для борьбы с коррупцией, но они используются не в полную силу, - сказала наталья Никитенко.

Она также затронула тему коррупционного скандала с продажей радиочастот.

- По частотам я уже выступала на комитете. Радиочастоты - это ценный ресурс, которым мы не можем разбрасываться. В прошлом году ГСБЭМ заводила дело, оно до сих пор не расследовано, По КТ-Мобайл тоже было дело, но какова ситуация сегодня? В связи с коррупционным скандалом было озвучено имя премьер-министра, в марте с именем премьер-министра также связывали некоторые коррупционные схемы, которые расследует Военная прокуратура. У вас хватит воли довести их до конца? - поинтересовалась Никитенко у генерального прокурора Окткурбека Джамшитова.

Он ответил, что расследование всех дел продолжается и они будут доведены до конца.