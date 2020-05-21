Тойоты и Лексусы. На каких автомобилях приезжают в Генпрокуратуру

Сегодня, 21 мая, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов на заседании Жогорку Кенешеа заявил, что сотрудникам прокуратуры помогают в финансовых вопросах родители.

Зарплата в органах прокуратуры в среднем составляет 15 тысяч сомов.

Корреспондент VB.KG сегодня съездил к зданию Генеральной прокуратуры и посмотрел какие автомобили паркуются на стоянке ведомства.

На ряду с автомобилями эконом и среднего класса, там же можно заметить Toyota land cruiser prado, Lexus gx470, infiniti qx56, Toyota camry и другие.

Отметим, что автомобили могут принадлежать не только сотрудникам, но и посетителям ведомства.