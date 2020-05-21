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Тойоты и Лексусы. На каких автомобилях приезжают в Генпрокуратуру

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 21 мая, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов на заседании Жогорку Кенешеа заявил, что сотрудникам прокуратуры помогают в финансовых вопросах родители.

Зарплата в органах прокуратуры в среднем составляет 15 тысяч сомов.

Корреспондент VB.KG сегодня съездил к зданию Генеральной прокуратуры и посмотрел какие автомобили паркуются на стоянке ведомства.

На ряду с автомобилями эконом и среднего класса, там же можно заметить Toyota land cruiser prado, Lexus gx470, infiniti qx56, Toyota camry и другие.

Отметим, что автомобили могут принадлежать не только сотрудникам, но и посетителям ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/388241
Теги:
Генеральная прокуратура, автомобили, Откурбек Джамшитов
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