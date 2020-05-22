Скандальные поправки в закон об НКО. Слушания призвали бойкотировать

Ряд представителей неправительственных организаций заявили о намерении бойкотировать общественные слушания в парламенте по поправкам об НКО. Об этом в социальных сетях написали известные в Кыргызстане правозащитники – Назгуль Турдубекова, Динара Ошурахунова, Бурул Макенбаева и другие.

Таким образом, представители общественности выражают недовольство тому, как Жогорку Кенеш организовал слушания. Из-за требований карантина в слушаниях не смогут принять участие множество заинтересованных людей.

"Сотни представителей НКО изъявили желание принять участие на парламентских слушаниях и выразить свое мнение против данного законопроекта. Однако их подавляющее большинство не смогли зарегистрироваться по указанному в объявлении телефону, так как телефон для регистрации не работает последние 3 дня.

Тем, кто смог дозвониться в первые дни и зарегистрироваться, представители комитета сегодня сказали, что они не гарантируют их участие, так как на парламентские слушания зарегистрировались слишком много участников. Стоит отметить, что теперь в своем отказе и ограничении участников слушаний организаторы ссылаются на COVID. Хотя, именно на эпидемиологическую ситуацию ссылались НКО, указывая на необходимость переноса или проведения слушаний в онлайн-режиме, однако данные аргументы не были услышаны парламентским комитетом", - говорится в сообщении Института политики развития.

Несмотря на призывы бойкотировать, общественные слушания состоялись.

Напомним, обсуждаемые поправки в закон об НКО обязывают представителей некоммерческого сектора отчитываться о своих финансовых поступлениях и тратах. Сторонники законопроекта говорят, что в Кыргызстане существует более двух десятков тысяч общественных фондов и общественных объединений. При этом никто не знает, чем занимается большая их часть. Противники поправок считают, что этот закон станет механизмом для давления на общественный сектор.