В Казахстане хотят внедрить школьные "секс-уроки"

В Казахстане активно обсуждают поправки в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", среди которых появились пункты о половом просвещении в школах страны и свободном доступе подростков старше 16-ти лет к медицинским услугам. Это раскололо общество на тех, кто поддерживает эти предложения и тех, кто подписывает петиции против. Об этом пишет издание Vласть.kz.

О сексуальном просвещении в Казахстане ведется много разговоров, но споры еще ни разу не заканчивались введением образовательной программы на долгосрочный период.

Однако в Министерстве здравоохранения РК предложили внести поправки в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения". В кодекс были внесены два новых пункта:

1. Разработка образовательных программ по нравственно-половому образованию и воспитанию, охране репродуктивного здоровья несовершеннолетних, подготовка их к семейной жизни обеспечиваются уполномоченным органом в области образования по согласованию с уполномоченным органом.

2. Несовершеннолетние в возрасте шестнадцати лет и старше имеют право на информированное добровольное согласие или отказ на оказание профилактической, консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи с применением медицинских вмешательств, за исключением искусственного прерывания беременности.

Они вызвали бурную реакцию в социальных сетях, сформировав движение противников сексуального образования. Почти сразу же после представления кодекса общественности, была создана петиция, сторонники которой призывали Министерство здравоохранения убрать из документа некоторые из поправок, в том числе пункты о половом воспитании и доступе подростков к медицинским услугам.

Автор петиции Анастасия Машнина считает, что предложенная министерством концепция сексуального образования, основанная на рекомендациях ЮНЕСКО, будет подталкивать детей к смене пола: "Вот есть женственность и есть мужественность. Там говорится, что мужественность - это совершенно ненужный атавизм, как и женственность. Самое сложное - доказывать очевидные вещи. Это чистой воды мракобесие. Мне, например, нужно, чтобы мужчина был мужественным, а женщина - женственной. Это естественно и очевидно. А там будут подвергать это сомнению. Потом ребенка будут подталкивать, плюс еще, я не сомневаюсь, у нас будут показывать фильмы, их и сейчас смотрит молодежь, где трансгендерам отводятся положительные роли, сериалы разные про смену пола, о том, как это замечательно, здорово, какие они хорошие ребята".

Стоит отметить, что в рекомендациях по половому просвещению ЮНЕСКО трансегендерных людей упоминают только как одну из основных заинтересованных сторон. В остальном эксперты говорят лишь о политике по предотвращению гомофобии и гендерного неравенства: "Чтобы эффективно ограничивать распространение сопряженных с рисками форм сексуального поведения, при составлении учебных программ необходимо критически анализировать и устранять гендерное неравенство и стереотипы".

Многие считают, что на уроках полового просвещения детям будут рассказывать о том, как нужно заниматься сексом. Это, по словам исполнительной директорки Казахстанской ассоциации сексуального и репродуктивного здоровья Галины Гребенниковой, ошибочное мнение. Она уверена, что сексуальное образование формирует у подростков бережное отношение к своему здоровью, а также ответственность за свои действия. Оно поможет молодежи сразу понимать, что состояние их здоровья ухудшается и сподвигнет своевременно обращаться к родителям, а после - к врачу.

-Законодательство говорит, что когда подростку исполнилось 16 лет, то он самостоятельно принимает решение, вступать ли ему в половые отношения. Тогда он должен нести ответственность за возможные последствия. А так получается, что он без ведома родителей ведет половую жизнь, а если что-то происходит, то родитель должен включаться. Родители уверены, что они должны знать об этом. На мой взгляд, если у подростка есть такое право - это не значит, что родитель лишается права быть в курсе, - отметила Гребенникова.

Понятное дело, что если вопрос введение уроков сексуального образования будет принят в Казахстане, его внедрения так или иначе будут лоббировать и в Кыргызстане. Но насколько оно будет принято нашим обществом - другой вопрос.