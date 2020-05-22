Кыргызстанцы из Оренбургской области возвращаются домой

В Кыргызстан из Оренбургской области России направляются девять автобусов с гражданами Кыргызстана. По данным Министерства иностранных дел они уже пересекли российско-казахскую границу. Всего на родину возвращаются 448 граждан Кыргызстана.

Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации совместно с Почетным консулом Кыргызской Республики в Оренбурге при содействии местных органов власти России был проработан вопрос перевозки наших граждан из Бузулукского района до КПП "Сагарчын – автодорожный" российско-казахстанской государственной границы.

В настоящее время сотрудниками Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан завершается посадка граждан Кыргызской Республики в 9 автобусов, предоставленных Правительством Кыргызской Республики, которые направятся единой колонной в сопровождении казахстанской дорожной полиции в сторону казахстанско-кыргызской государственной границы.

Предоставление транзитного коридора по территории Казахстана с целью вывоза граждан Кыргызской Республики стало возможным благодаря достигнутым договоренностям между Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики еще раз настоятельно призывает граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации, воздержаться от следования в Оренбургскую область Российской Федерации, в связи с тем, что российско-казахстанская государственная граница все еще остается закрытой.