В Кыргызстане пресечен канал сбыта наркотиков. Изъята партия героина

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Ош и Ошской области успешно провели операцию по выявлению и пресечению устойчивого канала сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, ведутся следственные

действия по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками подразделений Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД задержан активный член наркогруппировки. Из незаконного оборота изъято 1 кг 047 грамм "героина". Задержанный наркоторговец водворен в ИВС, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.