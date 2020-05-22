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В Кыргызстане пресечен канал сбыта наркотиков. Изъята партия героина

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Ош и Ошской области успешно провели операцию по выявлению и пресечению устойчивого канала сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, ведутся следственные

действия по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками подразделений Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД задержан активный член наркогруппировки. Из незаконного оборота изъято 1 кг 047 грамм "героина". Задержанный наркоторговец водворен в ИВС, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/388262
Теги:
МВД, наркотики, Ош, Кыргызстан, уголовное дело
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