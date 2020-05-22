"За здоровьем - на улицу". Воркаут в Кыргызстане набирает популярность

В Бишкеке установлена еще одна, 25-я по счету, площадка для занятий воркаутом (уличная гимнастика на турниках и других гимнастических снарядах).

По словам президента Федерации КР по этому виду спорта Тамерлана Богатырева, средства на ее возведение перечислили депутаты столичного кенеша. Официальное открытие спортплощадки состоится после полного снятия карантина.

"Наша федерация существует уже шесть лет, - сказал далее Богатырев, - за это время воркаутом стали заниматься более 50 тысяч юных бишкекчан и наши ряды продолжают пополняться, есть немало поклонников этого вида спорта и во всех регионах страны. Преимущество воркаута перед другими похожими спортивными дисциплинами заключается в его доступности. Воркаут стал популярен практически во всех странах мира именно по этой причине Одним из лучших воркаутистов Кыргызстана стал 19-летний бишкекчанин Эмир Мырзабеков, который уже четыре раза становился чемпионом страны, и сейчас, не смотря на свои юные годы, уже сам тренирует начинающих воркаутистов столицы.

"После снятия карантина, - подолжил Тамерлан Богатырев, - мы проведем тур по городам республики под названием "Здоровый образ жизни. Будем демонстрировать ребятам наши упражнения на турниках и других гимнастических снарядах, расскажем о том, как нужно правильно начинать заниматься этим видом спорта. Кроме того, с помощью спонсоров в нынешнем году планируем возвести еще не менее 20 площадок для занятий воркаутом.".