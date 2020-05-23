Бизнесменов стран ЕАЭС призвали быть активными

Многие ключевые для ЕАЭС задачи нуждаются в активной поддержке со стороны бизнес-сообществ стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Об этом было заявлено на заседании президиума Делового совета ЕАЭС, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Этот совет был создан для выработки скоординированной позиций деловых кругов стран Союза, содействия развитию торгово-экономических отношений, промышленного и финансового сотрудничества в рамках ЕАЭС, повышению конкурентоспособности национальных экономик. Одним из учредителей ДС стал Кыргызский союз промышленников и предпринимателей.

Выступая на заседании Делового совета, министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко определил стратегические задачи развития евразийской интеграции в области технического регулирования. Это, по его словам, - устранение технических барьеров в торговле через выработку единых требований к продукции и единых процедур оценки соответствия, совершенствование системы зашиты общего рынка от небезопасной продукции, повышение качества и конкурентоспособности производимой промышленностью Союза продукции.

Среди ключевых задач, в решении которых не обойтись без активного участия бизнеса союзных стран, министр ЕЭК назвал необходимость ускорения сроков разработки единых обязательных требований к продукции и процессам ее производства. К сожалению, ситуация здесь оставляет желать лучшего: "Мониторинг исполнения Плана разработки технических регламентов ЕАЭС и изменений к ним показал, что с 2014 года из запланированных 23 соответствующих проектов разработано только 12, а из 37 проектов изменений к ним – 11".

Причины тому, по мнению министра, - нередко формальное отношение в странах-партнерах к проводимым процедурам согласования, незаинтересованность отдельных уполномоченных органов в установлении четких единых обязательных требований, принятие которых исключит возможность регулировать рынок с помощью национальных ведомственных документов.

Отметив все возрастающую потребность в современных стандартах, Виктор Назаренко сообщил, что, тем не менее, ни одно из государств Союза пока не поддержало предложение Евразийской экономической комиссии о совместном финансировании разработки межгосударственных стандартов. Министр предложил представителям бизнеса и промышленности стран ЕАЭС принять более активное участие в решении данной проблемы.

Назаренко также акцентировал внимание на других накопившихся проблемах. В том числе, в сфере аккредитации и оценки соответствия, противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной импортной продукции, создания надежного механизма защиты единого рынка от небезопасных товаров.

"Комиссия очень заинтересована в том, чтобы бизнес и члены Делового совета ЕАЭС не оставались в стороне от решения этих вопросов", - заявил министр.