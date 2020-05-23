Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Бизнесменов стран ЕАЭС призвали быть активными

136  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Многие ключевые для ЕАЭС задачи нуждаются в активной поддержке со стороны бизнес-сообществ стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Об этом было заявлено на заседании президиума Делового совета ЕАЭС, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Этот совет был создан для выработки скоординированной позиций деловых кругов стран Союза, содействия развитию торгово-экономических отношений, промышленного и финансового сотрудничества в рамках ЕАЭС, повышению конкурентоспособности национальных экономик. Одним из учредителей ДС стал Кыргызский союз промышленников и предпринимателей.

Выступая на заседании Делового совета, министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко определил стратегические задачи развития евразийской интеграции в области технического регулирования. Это, по его словам, - устранение технических барьеров в торговле через выработку единых требований к продукции и единых процедур оценки соответствия, совершенствование системы зашиты общего рынка от небезопасной продукции, повышение качества и конкурентоспособности производимой промышленностью Союза продукции.

Среди ключевых задач, в решении которых не обойтись без активного участия бизнеса союзных стран, министр ЕЭК назвал необходимость ускорения сроков разработки единых обязательных требований к продукции и процессам ее производства. К сожалению, ситуация здесь оставляет желать лучшего: "Мониторинг исполнения Плана разработки технических регламентов ЕАЭС и изменений к ним показал, что с 2014 года из запланированных 23 соответствующих проектов разработано только 12, а из 37 проектов изменений к ним – 11".

Причины тому, по мнению министра, - нередко формальное отношение в странах-партнерах к проводимым процедурам согласования, незаинтересованность отдельных уполномоченных органов в установлении четких единых обязательных требований, принятие которых исключит возможность регулировать рынок с помощью национальных ведомственных документов.

Отметив все возрастающую потребность в современных стандартах, Виктор Назаренко сообщил, что, тем не менее, ни одно из государств Союза пока не поддержало предложение Евразийской экономической комиссии о совместном финансировании разработки межгосударственных стандартов. Министр предложил представителям бизнеса и промышленности стран ЕАЭС принять более активное участие в решении данной проблемы.

Назаренко также акцентировал внимание на других накопившихся проблемах. В том числе, в сфере аккредитации и оценки соответствия, противодействия обороту контрафактной и фальсифицированной импортной продукции, создания надежного механизма защиты единого рынка от небезопасных товаров.

"Комиссия очень заинтересована в том, чтобы бизнес и члены Делового совета ЕАЭС не оставались в стороне от решения этих вопросов", - заявил министр.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388269
Теги:
рынок, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  