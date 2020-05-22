"На отца оказывается колоссальное моральное давление" - Сеид Атамбаев

Бывшему президенту стало плохо на свидании с женой через стекло

Сегодня, 22 мая 2020 года здоровье Алмазбека Атамбаева резко ухудшилось, ему стало очень плохо. Причиной тому послужило третье свидание через стекло без возможности обнять супругу и детей, несмотря на справки с отрицательными результатами на коронавирус у близких Алмазбека Шаршеновича. Об этом на своей странице в Facebook написал его сын Сеид

- Непонятно, почему Атамбаеву опасно встречаться со своими родственниками, у которых имеются справки с отрицательными результатами на коронавирус, но неопасно встречаться с десятками людей на суде по "кой-ташским" событиями, у которых нет никаких справок с результатами на тест по коронавирусу. На отца оказывается колоссальное моральное давление, он не хочет жаловаться на состояние здоровье, это не соответствует его принципам. Власти отнимают у Атамбаева самое важное в его жизни- ценные минуты, проведённые со своей семьёй, - отметил Сеид.

Госкомитет нацбезопасности сообщил: "В настоящее время у А.Атамбаева состояние стабильное. Никаких жалоб нет. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей".