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"На отца оказывается колоссальное моральное давление" - Сеид Атамбаев

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- Виктория Гунгер
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Бывшему президенту стало плохо на свидании с женой через стекло

Сегодня, 22 мая 2020 года здоровье Алмазбека Атамбаева резко ухудшилось, ему стало очень плохо. Причиной тому послужило третье свидание через стекло без возможности обнять супругу и детей, несмотря на справки с отрицательными результатами на коронавирус у близких Алмазбека Шаршеновича. Об этом на своей странице в Facebook написал его сын Сеид

- Непонятно, почему Атамбаеву опасно встречаться со своими родственниками, у которых имеются справки с отрицательными результатами на коронавирус, но неопасно встречаться с десятками людей на суде по "кой-ташским" событиями, у которых нет никаких справок с результатами на тест по коронавирусу. На отца оказывается колоссальное моральное давление, он не хочет жаловаться на состояние здоровье, это не соответствует его принципам. Власти отнимают у Атамбаева самое важное в его жизни- ценные минуты, проведённые со своей семьёй, - отметил Сеид.

Госкомитет нацбезопасности сообщил: "В настоящее время у А.Атамбаева состояние стабильное. Никаких жалоб нет. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей".


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URL: https://www.vb.kg/388272
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Верховный суд, коррупция, суд, уголовное дело, ГКНБ, СДПК
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