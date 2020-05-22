Почему Карамушкину и Казакбаева так волнует "Чон Казат"?

В минувшую среду о движении "Чон Казат" говорили и в парламенте. Причем не в первый раз. Ранее депутат Жогорку Кенеша Руслан Казакбаев просил правоохранительные органы проверить движение, члены которого призывают провести люстрацию политиков, наживших состояние незаконным путем.

- Уже несколько недель они распространяют провокационные ролики, которые в сети набирают по 100–300 тысяч просмотров. Выступления политиков столько людей не смотрят. Они ходят по дворам и распространяют свои идеи. Насколько это законно? - недоумевал тогда Казакбаев.

Теперь же депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась, планирует ли милиция привлечь к ответственности активистов.

- Есть действующая статья за призывы к насилию над гражданами. Сегодня движение "Чон Казат" призывает грабить награбленное, грабить имущество контрабандистов, государственных карманников, тех, кто нажил свое богатство нечестным путем. Как реагирует МВД? - спросила депутат.

Заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев сообщил, что по призывам организации "назначены соответствующие экспертизы для дачи юридической оценки".

Чем же объясняется живой интерес парламентариев к деятельности движения "Чон Казат"?

Скорее всего, нардепов пугают цели активистов–экстремалов, которые они обозначают очень откровенно.

- Мы создали это движение для борьбы с коррупцией. Возникает вопрос, с кого начнем. Коррупция началась с периода президентства Акаева, и мы будем требовать привлечь к ответственности чиновников, которые были замешаны в коррупционных делах того времени, - такое заявление в эфире радио "Азаттык" сделал еще один лидер нашумевшего движения, бывший сотрудник спецслужб Максат Мамытканов.

Он уточнил, что участники движения уже "создают список коррупционеров и будут требовать возвращения награбленного".

Ирина Карамушкина и Руслан Казакбаев, думается, вряд ли войдут в список подпольных олигархов.

Если судить по данным налоговой декларации депутата, ей особо бояться нечего: у Ирины Карамушкиной есть дом в 146,5 квадратных метра, машина марки "Тойота" и годовой доход в 851 тысячу 600 сомов. Близкие родственники Ирины Карамушкиной, судя по декларации, безработные и бездомные. У них нет ни собственных доходов, ни недвижимости. Если сведения правдивые, то чонказатовцам тут как бы ловить особо нечего.

Руслан Казакбаев, бывший лидер фракции "Республика - Ата Журт", также, судя по декларации, не особенно богат. Он много лет проработал на дипломатической должности и, по официальным данным, не имеет собственного бизнеса. Судя по декларации, источником доходов являются зарплата и скот, который он разводит. У его семьи есть две квартиры и участок.

Правда, образ депутата–бессеребренника немного портит тот факт, что в октябре прошлого года парламентарий сыграл шикарную свадьбу для своего сына. На это торжество пригласили свыше 700 человек - в основном представителей политэлиты. Общественность посчитала, что даже по меркам кыргызского тоя - это впечатляющая цифра. Впрочем, мы никого ни в чем не обвиняем. В конце концов, может человек накопил на этот праздник или взял на него кредит, как это нередко делают простые кыргызстанцы...

За свои личные богатства эти два депутата, взволнованные заявлениями чонказатовцев, может, и не беспокоятся. Однако понятно, что в парламенте они представляют интересы определенных групп. Карамушкина - верная соратница бывшего президента Алмазбека Атамбаева, в бытность которого некоторые жители нашей страны внезапно и очень радикально разбогатели.

Казакбаев же считается близким другом Омурбека Бабанова - бывшего политика и непреходящего олигарха. И насколько бы ни были высоки симпатии кыргызстанцев к бывшему премьер–министру и кандидату в президенты, все равно найдутся те, кому может показаться, что финансовый успех к Бабанову пришел вовсе не из–за его блестящих предпринимательских способностей.