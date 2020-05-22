Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Международного делового совета

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 мая, встретился с исполнительным директором Международного делового совета, заместителем председателя Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики Аскаром Сыдыковым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Во время встречи Сооронбай Жээнбеков подчеркнул важность усиления конструктивного диалога между государственными структурами и бизнесом. Он еще раз отметил, что во всех государственных стратегических документах в качестве основных направлений отражены поддержка предпринимательства и создание благоприятных условий для бизнеса. Он добавил, что наряду с проводимой работой по улучшению условий для ведения предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности страны, сохраняется ряд системных проблем.

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков рассказал, что за время существования Комитета по развитию промышленности и предпринимательства, есть ряд положительных результатов - принята Стратегия развития промышленности, созданы льготы для легкой промышленности, вскоре отменят постановление правительства, которое стимулировало правоохранительные органы налагать дополнительные платежи на предпринимателей и др.

Подчеркнул, что менее чем за год было выработано в общей сложности 152 предложения по развитию приоритетных отраслей экономики и решению проблемных вопросов предпринимателей.

Также Аскар Сыдыков отметил, что создание в структуре Генеральной прокуратуры специального отдела по работе с предпринимателями нашло положительные отзывы от представителей бизнес-структур. Вместе с этим он добавил, что некоторые решения Комитета до сих пор не исполнены в полной мере.

В этой связи исполнительный директор Международного делового совета высказал мнение о необходимости реализации реформ в регулировании экономики.

Аскар Сыдыков также отметил, что несмотря на сложившуюся кризисную ситуацию в отечественной экономике, существует много возможностей по привлечению инвестиций в сферы сельского хозяйства, энергетики, горной промышленности и др.

Напомним, что Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном Совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики образован Указом Президента Сооронбая Жээнбекова в декабре 2018 года. Он призван стать диалоговой площадкой между государством и бизнесом для решения наиболее актуальных проблем предпринимательства.

Руководителем Комитета является сам Глава государства, заместителями - исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков и вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

В состав Комитета входят депутаты Жогорку Кенеша, руководители государственных органов, представители бизнес-структур и ассоциаций.